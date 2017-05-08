В Госдепе считают маловероятным конфликт с РФ в Арктике

В Госдепартаменте США считают маловероятным вооруженный конфликт между Америкой и Россией в Арктике.

«Угроза нашего конфликта в Арктике, как мне представляется, низкая по сравнению со многими регионами мира», - цитирует «Интерфакс» заместителя помощника госсекретаря США по делам окружающей среды и науки Дэвида Балтона.

Он добавил, что Арктика остается стабильным и мирным регионом, а Вашингтон и Москва успешно сотрудничают в рамках Арктического совета. По словам Балтона, разногласия в других областях на этом взаимодействии не отражаются, передает РИА «Новости».

Наряду с США и Россией в состав Арктического совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. 10-11 мая на Аляске состоится встреча глав МИД этих государств. С российской стороны в ней будет участвовать Сергей Лавров.