В Госдепе считают маловероятным конфликт с РФ в Арктике
В Госдепартаменте США считают маловероятным вооруженный конфликт между Америкой и Россией в Арктике.
«Угроза нашего конфликта в Арктике, как мне представляется, низкая по сравнению со многими регионами мира», - цитирует «Интерфакс» заместителя помощника госсекретаря США по делам окружающей среды и науки Дэвида Балтона.
Он добавил, что Арктика остается стабильным и мирным регионом, а Вашингтон и Москва успешно сотрудничают в рамках Арктического совета. По словам Балтона, разногласия в других областях на этом взаимодействии не отражаются, передает РИА «Новости».
Наряду с США и Россией в состав Арктического совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. 10-11 мая на Аляске состоится встреча глав МИД этих государств. С российской стороны в ней будет участвовать Сергей Лавров.
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