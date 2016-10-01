В Госдепе США признали отказ от нанесения ударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры»

Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер признал, что коалиция во главе с Соединенными Штатами действительно ограничила удары по позициям террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее именовавшейся «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенные в РФ организации).

По словам Тонера, это связано с тем, что «боевики находятся слишком близко к мирному населению» в Сирии.

- Мы в самом начале наносили удары по «ан-Нусре», еще в 2014 и 2015 году. Но как только они стали проникать в гражданские районы, мы постарались ограничить возможные жертвы среди мирного населения, к которым могли привести авиаудары, - цитирует Тонера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Би-би-си» заявил, что США никогда не наносили ударов по позициям «Джебхат Фатх аш-Шам» в Сирии, подчеркнув, что Белый дом включился в борьбу против ДАИШ (запрещенная в РФ организация) только после начала российской военной операции в Сирии. По утверждению Лаврова, это связано с желанием США использовать террористов для свержения действующего президента Сирии Башара Асада.