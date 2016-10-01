В Госдепе США признали отказ от нанесения ударов по боевикам «Джебхат ан-Нусры»

Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер признал, что коалиция во главе с Соединенными Штатами действительно ограничила удары по позициям террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее именовавшейся «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенные в РФ организации).

По словам Тонера, это связано с тем, что «боевики находятся слишком близко к мирному населению» в Сирии.

- Мы в самом начале наносили удары по «ан-Нусре», еще в 2014 и 2015 году. Но как только они стали проникать в гражданские районы, мы постарались ограничить возможные жертвы среди мирного населения, к которым могли привести авиаудары, - цитирует Тонера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Би-би-си» заявил, что США никогда не наносили ударов по позициям «Джебхат Фатх аш-Шам» в Сирии, подчеркнув, что Белый дом включился в борьбу против ДАИШ (запрещенная в РФ организация) только после начала российской военной операции в Сирии. По утверждению Лаврова, это связано с желанием США использовать террористов для свержения действующего президента Сирии Башара Асада.

Новости по теме
Следующая новость Британский боксер Майк Тоуэлл скончался от полученных на ринге травм

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО