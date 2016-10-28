В Госдепе приветствуют продление гуманитарной паузы в сирийском Алеппо

Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы гуманитарные паузы в сирийском Алеппо продолжались.

- Мы хотим, чтобы они продолжались, мы также хотим гуманитарного доступа для жителей, — цитирует Тонера РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, известно ли Госдепу США о контрнаступлении боевиков в Алеппо, Тонер заявил, что в ведомстве слышали сообщения на эту тему. Контрнаступление же свидетельствует только о том, что «Алеппо труднее взять, чем кажется, и что боевые действия с обеих сторон похожи на «заезженную пластинку» и приводят к эскалации».

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил Генштабу РФ возобновить авиационные удары по боевикам в Алеппо, прерванные 20 октября. По мнению главы государства, необходимо продлить гуманитарную паузу, чтобы обеспечить возможность выхода мирных жителей и умеренной оппозиции из зоны боевых действий в городе.

Новости по теме
Теги:
События: война
Следующая новость Киев перекинул к линии разграничения в Донбассе реактивную артиллерию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО