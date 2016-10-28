В Госдепе приветствуют продление гуманитарной паузы в сирийском Алеппо

Выступая на брифинге в Вашингтоне, официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы гуманитарные паузы в сирийском Алеппо продолжались.

- Мы хотим, чтобы они продолжались, мы также хотим гуманитарного доступа для жителей, — цитирует Тонера РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, известно ли Госдепу США о контрнаступлении боевиков в Алеппо, Тонер заявил, что в ведомстве слышали сообщения на эту тему. Контрнаступление же свидетельствует только о том, что «Алеппо труднее взять, чем кажется, и что боевые действия с обеих сторон похожи на «заезженную пластинку» и приводят к эскалации».

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил Генштабу РФ возобновить авиационные удары по боевикам в Алеппо, прерванные 20 октября. По мнению главы государства, необходимо продлить гуманитарную паузу, чтобы обеспечить возможность выхода мирных жителей и умеренной оппозиции из зоны боевых действий в городе.