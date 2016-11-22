В Госдепартаменте США отметили важность отношений с Россией

Отношения с Россией являются жизненно важными для Вашингтона, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, двустороннее сотрудничество надо развивать в тех областях, де мнения сторон совпадают. Кирби также подчеркнул, что Госдеп больше не будет диктовать администрации США, как ему следует вести себя в отношении той или иной проблемы, отметив, что между РФ и Соединенными штатами сложились чрезвычайно непростые отношения.

Ранее директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что в Москве ждут корректировки курса США в отношении Москвы, пишет газета «Известия».