В Госдепартаменте США отметили важность отношений с Россией
Отношения с Россией являются жизненно важными для Вашингтона, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби.
По его словам, двустороннее сотрудничество надо развивать в тех областях, де мнения сторон совпадают. Кирби также подчеркнул, что Госдеп больше не будет диктовать администрации США, как ему следует вести себя в отношении той или иной проблемы, отметив, что между РФ и Соединенными штатами сложились чрезвычайно непростые отношения.
Ранее директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что в Москве ждут корректировки курса США в отношении Москвы, пишет газета «Известия».
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