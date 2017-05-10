В Госдепартаменте США исключили возможность скорой отмены санкций против РФ
Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию на Украине и затронул вопрос санкций в отношении России.
Он подчеркнул важность выполнения минских соглашений для достижения прогресса по украинскому вопросу. Что касается санкций, то они продолжат действовать до тех пор, пока «Москва не прекратит действия, которые к ним привели», сообщает телеканал АВС.
В свою очередь Лавров сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом вопрос о санкциях не поднимался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», - цитирует министра «Газета.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
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