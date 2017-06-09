Госдепартамент США выступил за смягчение блокады Катара

Вашингтон призывает Бахрейн, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ ослабить блокаду Катара. Об этом заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

Он пояснил, что блокада создает препятствия действиям американских военных против террористической группировки ДАИШ (запрещена в России). Кроме того, она негативно влияет на деловую активность в регионе США и других стран, сообщает РИА «Новости».

Блокада Катара началась 5 июня. В общей сложности ее поддерживают около 10 государств. Упомянутые выше страны обвинили власти Катара в поддержке международных террористических группировок.