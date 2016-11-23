Госдепартамент США возмущен соглашением РФ и Абхазии
США не признают легитимность договора между Россией и Абхазией, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
По его словам, данное соглашение не представляет собой имеющее силу международное соглашение. Кирби также отметил, что позиция США по Абхазии и Южной Осетии остается прежней, уточнив, что эти территории являются неотъемлемыми частями Грузии.
Представитель Госдепартамента призвал Москву вернуть войска на позиции, которые они занимали до конфликта и отменить признание грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.
Ранее Совет Федерации ратифицировал соглашение об объединенной группировке войск России и Абхазии, сообщает «Экономика сегодня».
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