Госдепартамент США призвал Украину уважать свободу слова

Госдепартамент США раскритиковал указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских социальных сетей и сайтов.

По словам представителя Госдепартамента, указ украинского главы нарушает принцип свободы слова стране.

Кроме того, в комментарии американского ведомства говорится, что Украина должна защищать свои интересы, не нарушая принцип свободы слова, являющийся основной составляющей любой демократии.

Вместе с тем, представитель Госдепа США обвинил Россию в попытках оказать негативное влияние на работу правительства Украины, а также попытках «помешать работе западных изданий» посредством распространения «неверной информации».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении экономических санкций против российских компаний. Под запрет попали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс» и Mail.ru, сообщает агентство Nation news.