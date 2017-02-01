Госдепартамент США призвал к перемирию в Донбассе

Исполняющий обязанности представителя Госдепартамента США Марк Тонер призвал к перемирию на Донбассе, где вновь начались военные действия.

Он заявил, что стороны немедленно должны прекратить огонь и перейти к выполнению минских договоренностей, отметив, что в США обеспокоены обострением ситуации и применением запрещенного договоренностями тяжелого вооружения.

1 февраля состоится встреча контактной группы в Минске, а 2 февраля пройдет заседание Совет безопасности ООН, где представителем на месяц станет Украина, сообщает интернет-издание «Народные новости».