Госдепартамент США призвал к перемирию в Донбассе
Исполняющий обязанности представителя Госдепартамента США Марк Тонер призвал к перемирию на Донбассе, где вновь начались военные действия.
Он заявил, что стороны немедленно должны прекратить огонь и перейти к выполнению минских договоренностей, отметив, что в США обеспокоены обострением ситуации и применением запрещенного договоренностями тяжелого вооружения.
1 февраля состоится встреча контактной группы в Минске, а 2 февраля пройдет заседание Совет безопасности ООН, где представителем на месяц станет Украина, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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