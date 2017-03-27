Госдепартамент США призвал отпустить «невинных митингующих в России»

Госдепартамент США призвал отпустить задержанных во время несанкционированного митинга в России активистов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, Вашингтон осуждает задержание в прошедшее воскресенье сотен «невинных митингующих в России» и призывает их отпустить.

Тонер также отметил, что Госдепартамент будет внимательно следить за ситуацией, связанной с задержанием оппозиционера Алексея Навального.

В МВД российской столицы заявили 500 задержанных участников акции «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального после его расследования о якобы имеющихся у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева богатствах.

Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, сообщает «Экономика сегодня».