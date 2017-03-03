Госдепартамент США приравнял Крым к Чечне

В обновленном руководстве для желающих посетить РФ американских граждан, подготовленном Госдепартаментом США, Крым приравняли к Чечне и другим северокавказским регионам России.

В новом руководстве гражданам США запрещается посещать Крым. Ранее относительно полуострова давалась рекомендация просто отложить путешествие.

В список «запретных» для американцев регионов также попали Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Ставрополь, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия, сообщает Ura.ru.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.