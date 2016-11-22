Госдепартамент США предупредил своих граждан об угрозе терактов в Европе

Госдепартамент США предупредил своих граждан о возможных терактах в Европе во время предстоящих новогодних праздников.

- По имеющейся достоверной информации, террористы «Исламского государства», «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) и ее филиалов вынашивают планы организации терактов в Европе с учетом периода праздников, - говорится в сообщении Госдепа США.

Уведомление действует до 20 февраля 2017 года, сообщает «Интерфакс».