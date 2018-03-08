Госдепартамент США похвалил украинцев за экономию газа
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт похвалила жителей Украины за экономию газа.
«Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14 процентов на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям», - заявила Науэрт.
Она также подчеркнула, что российский «Газпром» потерпел неудачу в попытке выставить Украину и «Нафтогаз» ненадежными партнерами по транзиту.
Ранее «Газпром» инициировал расторжение контрактов с Украиной на поставки и транзит газа. Поводом для такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража, согласно которому российская сторона должна выплатить Украине более двух миллиардов долларов, сообщает «РИА Новости».
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