Госдепартамент США отказался комментировать слова Лаврова о прослушке посла РФ

Госдепартамент США отказался прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что американские спецслужбы регулярно прослушивают посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Ранее Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушивании Кисляка, включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности.

Лавров призвал обратить внимание на действия тех, кто давным-давно доказал, что пытается отслеживать любые процессы по всему миру, в том числе такими способами, которые признаны не вполне легитимными, сообщает ТАСС.