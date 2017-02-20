Госдепартамент США отказался комментировать слова Лаврова о прослушке посла РФ
Госдепартамент США отказался прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что американские спецслужбы регулярно прослушивают посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка.
Ранее Лавров обвинил американские спецслужбы в прослушивании Кисляка, включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности.
Лавров призвал обратить внимание на действия тех, кто давным-давно доказал, что пытается отслеживать любые процессы по всему миру, в том числе такими способами, которые признаны не вполне легитимными, сообщает ТАСС.
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