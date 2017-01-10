Госдепартамент США объяснил причину отсутствия доказательств кибератак со стороны РФ

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств о вмешательстве России в выборы президента США с помощью кибератак спецификой работы спецслужб.

По его словам, разведывательное сообщество в опубликованном докладе защищало «чувствительную» информацию, особенно касающуюся работы с источниками и методами работы. Именно это, по словам Кирби, и стало причиной отсутствия в докладе информации, доказывающей вмешательство РФ в американские выборы.

6 января ЦРУ опубликовало доклад о «вмешательстве России» в американские выборы, в котором говорится, что кибератаки были организованы по распоряжению президента России Владимира Путина для того, чтобы подорвать веру в демократический процесс в США, и помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах. Об этом сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия, США
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