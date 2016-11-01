Госдепартамент США обидело сравнение ситуаций в Алеппо и Мосуле

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал оскорбительным сравнение операций, которые проводятся в сирийском Алеппо и иракском Мосуле.

Он заявил, что в Мосуле «все по-другому», сообщает агентство «Экономика сегодня».

По словам Кирби, Штаты в первую очередь заботятся о мирном населении и пытаются защитить его от боевиков. В Алеппо же основные потери приходятся на долю граждан и отрядов оппозиции.