Госдеп возложил ответственность за ситуацию в САР на Россию

В Госдепартаменте считают Россию ответственной особую за ситуацию в Сирии, поскольку она является одним из гарантов перемирия. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.

Применение химического оружия в провинции Идлиб он назвал преступлением против человечества. Чиновник также привел высказывание госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что пора пересмотреть вопрос о поддержке режима президента САР Башара Асада, сообщает РИА «Новости».

Ранее Запад объявил о применении в Сирии химического оружия, в результате чего пострадали погибли 80 человек и пострадали еще около 200. Коалиция, возглавляемая США, обвинила в атаке Дамаск. Этой же позиции придерживается и сирийская оппозиция.

Власти Сирии обвинения отвергают. Их поддерживает Россия, утверждая, что правительственные войска нанесли удар по складу террористов, где находилось химоружие, предназначенное для отправки в Ирак.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В США девушка выжила после падения с 80-метровой высоты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО