Госдеп возложил ответственность за ситуацию в САР на Россию

В Госдепартаменте считают Россию ответственной особую за ситуацию в Сирии, поскольку она является одним из гарантов перемирия. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.

Применение химического оружия в провинции Идлиб он назвал преступлением против человечества. Чиновник также привел высказывание госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что пора пересмотреть вопрос о поддержке режима президента САР Башара Асада, сообщает РИА «Новости».

Ранее Запад объявил о применении в Сирии химического оружия, в результате чего пострадали погибли 80 человек и пострадали еще около 200. Коалиция, возглавляемая США, обвинила в атаке Дамаск. Этой же позиции придерживается и сирийская оппозиция.

Власти Сирии обвинения отвергают. Их поддерживает Россия, утверждая, что правительственные войска нанесли удар по складу террористов, где находилось химоружие, предназначенное для отправки в Ирак.