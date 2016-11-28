Госдеп сообщил об освобождении 56 процентов территории Ирака и 27 процентов Сирии

Международная коалиция во главе с США освободила от боевиков 56 процентов территории Ирака и 27 процентов территории Сирии. Такое заявление сделал Госдепартамент США.

«Местные сухопутные силы при поддержке коалиции на данный момент освободили 56 процентов населенной территории, которую контролировало ИГ (запрещенная в РФ организация), в Ираке и 27 процентов - в Сирии. Эти показатели продолжают расти параллельно с проведением операций по освобождению «территориальной» столицы ИГ в Мосуле и изоляции ее «административной» столицы в Ракке», - цитирует сообщение американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В настоящее время иракская армия при активной поддержке сил коалиции ведет бои за освобождение Мосула. Кроме того, готовится наступление на оплот террористов в Сирии город Ракка.