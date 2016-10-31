Госдеп США считает оскорблением аналогию операций в Алеппо и Мосуле

Военная операция, которую проводит Россия в сирийском Алеппо, в корне отличается от действий коалиции по освобождению иракского Мосула. Такое заявление сделал начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

- Я видел комментарии Министерства иностранных дел России. В действительности, мне кажется, сам министр иностранных дел Лавров говорил про то, что происходящее у Алеппо и Мосула – одно и то же. Между тем это совершенно не одно и то же, и сравнивать данные две ситуации – значит наносить оскорбление, - цитирует Кирби ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Государственного департамента, Соединенные Штаты осуждают действия боевиков, которые приводят к массовым жертвам среди мирного населения, но в то же время выступают за полное прекращение огня в Алеппо, чтобы начать политический диалог для мирного перехода власти в Сирии.

- Атаки на мирное население в Алеппо всегда достойны осуждения. Поэтому, если нынешние данные точны, то и они будут достойны осуждения, такие действия совершенно невозможно оправдать, - заявил дипломат, подчеркнув при этом, что американская сторона неоднократно заявляла, что выступает за полное прекращение боевых действий у Алеппо, чтобы США «могли создать условия мирного политического перехода» к новой власти в Сирии.