Госдеп решил не отвечать на отказ Путина депортировать из РФ дипломатов США

В Белом доме ознакомились с заявлением президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства отказался от ответных шагов на недружественные шаги Вашингтона и объявил о решении не высылать американских дипломатов из России.

- Мы видели высказывания президента Путина. У нас к этому добавить нечего, - заявил ТАСС сотрудник Государственного департамента США.

Ранее от комментариев по данному поводу отказался и Совет национальной безопасности Белого дома. Как заявил Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом.

Он отметил, что, по сложившейся международной практике, у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Россия, по его словам, оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии. Более того, Путин пригласил детей американских дипломатов на Кремлевскую елку.

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Теги:
Места: Россия, США
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