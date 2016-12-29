Госдеп США приветствовал перемирие в Сирии и не стал приписывать себе эту заслугу

Достигнутое при посредничестве России и Турции соглашение о полном прекращении огня в Сирии с полуночи 30 декабря можно считать позитивным шагом. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что договоренности будут «осуществляться в полной мере и все стороны будут их уважать».

Вместе с тем западные обозреватели отмечают, что переговоры о перемирии в Сирии прошли без участия США. Так, корреспондент CNN Мэтью Чанс подчеркнул, что отсутствие американской стороны в столь важном политическом решении «сразу же бросилось в глаза», - сообщает ИноТВ.