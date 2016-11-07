Госдеп США попросил у федерального суда Колумбии 5 лет на анализ писем Клинтон

Обнаруженные Федеральным бюро расследований новые письма бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон общим объемом 31 тысяча страниц требуют долгого анализа и изучения. Об этом сообщил Том Фиттон, глава консервативной общественной организации Judicial Watch, которая требует от Госдепартамента опубликовать имеющиеся у него электронные письма бывшего госсекретаря в соответствии с законом о свободе информации.

- Госдеп признал, что в его распоряжении находятся 31 тысячи страниц писем Клинтон, переданных ФБР. Он просит предоставить ему 5 лет на их полный анализ. Суд настроен скептически, - цитирует ТАСС запись, сделанную Фиттоном в твиттере.

При этом представитель внешнеполитического ведомства в суде признал, что ничего не знает об обнаруженных электронных письмах на компьютере, которым пользовались ближайшая помощница Клинтон Хума Абедин и ее бывший муж, бывший конгрессмен Энтони Винер.