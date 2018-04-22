Госдеп подталкивает Украину к повышению цен на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным предложил властям страны повысить тарифы на газ и создать антикоррупционный суд.

Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», - сказала она на полях министерской встречи G7 в Торонто.

При этом Салливан заверил, что США окажут поддержку в сохранении украинского суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.