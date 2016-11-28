Госдеп США отказался ставить знак равенства между СМИ из РФ и пропагандой ДАИШ

Комментируя резолюцию Европарламента о противодействии «российской пропаганде», глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что американское внешнеполитическое ведомство не ставит на один уровень российское агентство Sputnik и пропаганду террористов ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

- Нет, я бы не стал проводить такие параллели. Нам не угрожает Sputnik, но нам не угрожает и пропаганда ИГ, - цитирует Кирби ТАСС.

Вместе с тем официальный представитель американского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность в отношении «усилий России по манипулированию информационной средой».

23 ноября Европарламент одобрил резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В документе среди угроз называются, в частности, российские СМИ - телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд «Русский мир» и Россотрудничество.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принятие евродепутатами такой резолюции свидетельствует о деградации западных представлений о демократии.