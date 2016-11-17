Госдеп США отказался предоставить доказательства обвинений в адрес России

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ходе брифинга в очередной раз обвинил Россию и власти Сирии в нанесении ударов по гражданским объектам в Алеппо.

При этом он сослался на данные «заслуживающих доверия гуманитарных организаций» и резко отреагировал на просьбу представителей СМИ, предоставить конкретные сведения. В частности, уточнить название организаций, от которых были получены сведения и указать местоположение объектов, которые якобы поверглись атакам, попросила корреспондент телеканала RT.

В ответ на это Кирби посоветовал ей обратиться к российскому руководству. «Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары», - цитирует его RT.

Когда другие журналисты намекнули Кирби на некорректность его поведения, он заяви, что не намерен ставить телеканал в один яд с независимыми СМИ.

Запад не в первый раз обвиняет Россию в бомбардировке гражданских объектов в Сирии. В Минобороны РФ подобные заявления, не подкрепленные фактами, называют «обыкновенной ложью».