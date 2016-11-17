Госдеп США отказался предоставить доказательства обвинений в адрес России

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ходе брифинга в очередной раз обвинил Россию и власти Сирии в нанесении ударов по гражданским объектам в Алеппо.

При этом он сослался на данные «заслуживающих доверия гуманитарных организаций» и резко отреагировал на просьбу представителей СМИ, предоставить конкретные сведения. В частности, уточнить название организаций, от которых были получены сведения и указать местоположение объектов, которые якобы поверглись атакам, попросила корреспондент телеканала RT.

В ответ на это Кирби посоветовал ей обратиться к российскому руководству. «Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары», - цитирует его RT.

Когда другие журналисты намекнули Кирби на некорректность его поведения, он заяви, что не намерен ставить телеканал в один яд с независимыми СМИ.

Запад не в первый раз обвиняет Россию в бомбардировке гражданских объектов в Сирии. В Минобороны РФ подобные заявления, не подкрепленные фактами, называют «обыкновенной ложью».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Варшава назвала условия нормализации отношений с Москвой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО