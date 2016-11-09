Госдеп США отказал президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову во въезде в страну

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не сможет присутствовать на матче за Мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, поскольку Государственный департамент США запретил ему въезд в страну.

- Мы всю ночь были на связи с МИД, следили за ситуацией с выборами в США. Но Госдеп отказал мне во въезде в страну, - цитирует Илюмжинова ТАСС.

Глава Международной шахматной федерации выразил надежду, что с победой на президентских выборах Дональда Трампа ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года Министерство финансов США включило Илюмжинова в санкционный список, посчитав, что глава ФИДЕ оказывал личную поддержку президенту Сирии Башару Асаду.