Госдеп США оправдал слова Керри о военных преступлениях России в Сирии

Госсекретарь США не обвинял Россию в совершении военных преступлений в Сирии, он лишь высказал мнение, что нанесение ударов по мирному населению требует тщательного расследования. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

- Он выразил свое мнение насчет того, что это является нарушением международных норм, и нужно провести расследование, чтобы определить, являются ли эти удары военными преступлениями, - цитирует Кирби ТАСС.

Представитель Госдепартамента США уточнил, что, по мнению Керри, эти инциденты «заслуживают расследования, как потенциальные военные преступления».

Ранее сообщалось, что выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, Керри призвал тщательно расследовать военные преступления России и сирийской армии, наносивших удары по больницам и другим медицинским учреждениям, в результате чего погибло 20 и было ранено более 100 человек.