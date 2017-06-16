Госдеп США с опозданием поздравил россиян с праздником

Госдепартамент США опубликовал поздравление гражданам РФ с Днем России, опоздав на три дня.

«От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года», - цитирует URA.RU текст обращения главы ведомства Рекса Тиллерсона. По его словам, США и РФ располагают «уникальными обязанностями по поддержанию международного мира и стабильности».

Ранее сообщалось, что власти США впервые за четверть века не поздравили россиян с национальным праздником. В Госдепартаменте это объяснили изменениями поздравительного порядка.