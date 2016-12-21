Госдеп назвал ложью заявление МИД Турции о причастности США к убийству посла РФ

Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби назвал заявления ложью заявления о причастности Соединенных Штатов к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

- Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды, - цитирует «Интерфакс» слова Кирби.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в убийстве Карлова сторонника находящегося в США турецкого оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота.

Кирби также отметил, что госсекретарь США Джон Керри в телефонной беседе с Чавушоглу выразил свое негодование исходящей от Турции риторикой только потому, что Гюлен находится в США.