За «горящий» шоколад заступились кондитеры

Специалисты Всероссийского НИИ кондитерской промышленности совместно с Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) объяснили, почему горит шоколад.

Ранее в социальных сетях стремительно начали распространяться видеоролики, на которых неизвестные люди поджигают литку шоколада.

Публикации сопровождались выводами о том, что если шоколад горит, то это говорит о его низком качестве.

Специалисты пояснили, в состав шоколада обязательно входят какао-масло, какао тертое и какао порошок, поэтому горение является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией при воздействии высоких температур и открытого пламени.

«К появлению пламени на шоколаде приводит нагревание выше температуры плавления масла какао, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов - какао тертое и какао порошок», - поясняется в заявлении.

Кроме того, кондитеры подчеркивают, что реакция горения или негорения не является индикатором качества продукции, сообщает «Интерфакс».