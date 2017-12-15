Горячий чай полезен для глаз

Ежедневное употребление горячего чая значительно снижает риск развития глаукомы. К такому выводу пришли ученые и США.

Они провели обследование около 1,7 тысяч человек, у 5% из которых были обнаружены симптомы глаукомы. При этом ученые выясняли у всех этих людей как часто и в каком количестве они пьют чай, кофе и другие безалкогольные напитки.

Согласно полученным результатам, вероятность развития глаукомы можно снизить на 74%, если выпивать хотя бы одну чашку горячего чая в день. Что касается холодного чая, кофе (с кофеином или без) и прочих безалкогольных напитков. То взаимосвязи между их потреблением и риском развития глаукомы не выявлено, сообщает издание British Journal of Ophthalmology.