Горячий чай полезен для глаз
Ежедневное употребление горячего чая значительно снижает риск развития глаукомы. К такому выводу пришли ученые и США.
Они провели обследование около 1,7 тысяч человек, у 5% из которых были обнаружены симптомы глаукомы. При этом ученые выясняли у всех этих людей как часто и в каком количестве они пьют чай, кофе и другие безалкогольные напитки.
Согласно полученным результатам, вероятность развития глаукомы можно снизить на 74%, если выпивать хотя бы одну чашку горячего чая в день. Что касается холодного чая, кофе (с кофеином или без) и прочих безалкогольных напитков. То взаимосвязи между их потреблением и риском развития глаукомы не выявлено, сообщает издание British Journal of Ophthalmology.
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