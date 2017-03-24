Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»
Одна из безымянных вершин Курайского хребта получила название «Гора Газпром». Ее высота составляет 3341 метр.
Сертификат о присвоении вершине имени концерна глава региона Александр Бердников вручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, сообщает Nation News.
В ближайшие годы «Газпром» планирует инвестировать в Алтай свыше четырех миллиардов рублей. На эти средства будут построены газопроводы протяженностью свыше четырех километров и газифицированы более 11 тысяч домов.
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