Гору на Алтае назвали в честь «Газпрома»

Одна из безымянных вершин Курайского хребта получила название «Гора Газпром». Ее высота составляет 3341 метр.

Сертификат о присвоении вершине имени концерна глава региона Александр Бердников вручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, сообщает Nation News.

В ближайшие годы «Газпром» планирует инвестировать в Алтай свыше четырех миллиардов рублей. На эти средства будут построены газопроводы протяженностью свыше четырех километров и газифицированы более 11 тысяч домов.