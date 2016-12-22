Горсовет Киева отказался переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича

Лишь 41 депутат городского совета Киева (при минимальном пороге в 61 голос) высказался за переименование проспекта Ватутина в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича.

Решение поддержали в полном составе депутаты от «Самопомощи» и националисты из «Свободы», - сообщает ТАСС.

Переименования на Украине происходят в рамках принятого Радой и утвержденного президентом Петром Порошенко пакета законом о «декоммунизации». Так, в рамках этой политики 7 июля депутаты киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера Украинской повстанческой армии (запрещенная в РФ организация) Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича-Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.

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