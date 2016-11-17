В городе майя обнаружили еще одну тайную пирамиду

Ученые Мексики и США сделали внезапное открытие, откопав прямо внутри знаменитого храма Кукулькана в священном поселении Чичен-Ице еще одну загадочную пирамиду.

Оказалось, что сооружение выстроили еще первые обитатели Юкатана в период с 500 по 800 года нашей эры,- сообщает «РИА Новости».

Его величина превышают 10 метров в длину и 30 в ширины. Так же которые годом ранее специалисты подтвердили, что под пирамидой Кукулькана располагается также и карстовое подземное озеро глубиной как минимум 20 метров.