В городе майя обнаружили еще одну тайную пирамиду
Ученые Мексики и США сделали внезапное открытие, откопав прямо внутри знаменитого храма Кукулькана в священном поселении Чичен-Ице еще одну загадочную пирамиду.
Оказалось, что сооружение выстроили еще первые обитатели Юкатана в период с 500 по 800 года нашей эры,- сообщает «РИА Новости».
Его величина превышают 10 метров в длину и 30 в ширины. Так же которые годом ранее специалисты подтвердили, что под пирамидой Кукулькана располагается также и карстовое подземное озеро глубиной как минимум 20 метров.
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