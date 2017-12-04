В городе Днепр фура засыпала жилой квартал мандаринами

В украинском городе Днепр в результате столкновения с неизвестным автомобилем перевернулась груженная мандаринами фура.

Местные СМИ сообщают, что горожане начали выбегать к дороге с корзинами и пакетами, чтобы собрать уцелевшие фрукты, а кто-то и вовсе съедал их на месте.

Для уборки раздавленных мандаринов с проезжей части пришлось использовать трактор и машину для чистки асфальта.

Оба водителя ДТП скрылись с места происшествия, а проезжая часть оказалась усыпанной цитрусовыми фруктами, сообщает Life.ru.

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