Города и поселки ДНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ более пятисот раз за сутки

Под огнем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались 12 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики. В совокупности они обстреливались Дза минувшие сутки 550 раз, заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, из этого общего числа обстрелов тяжелая артиллерия применялась 68 раз, минометы различного калибра - 163 раза, БМП (боевые машины пехоты) - 39, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 280 раз, передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Эдуард Басурин также рассказал, что в подконтрольном ВСУ поселке Кураховка (13 км от линии соприкосновения) разведка ДНР зафиксировала две гаубицы калибра 152 мм, в районе села Новоукраинка и Красногоровке - 4 реактивные системы залпового огня «Град», три самоходки и 70 боевиков. В районе села Новгородское обнаружены три миномета калибра 120 мм.