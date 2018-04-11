Город Сергиев Посад перестроят под «русский Ватикан»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ему поступают предложения о существенной реорганизации Сергиева Посада с приданием городу особого статуса - своеобразного русского Ватикана.

В качестве примера патриарх привел Ватикан (центр Католической церкви) и британский город Кентербери (центр Англиканской церкви).

По его словам, чтобы придать Сергиеву Посаду особый статус, необходимо провести серьезную реконструкцию города, но так, чтобы она была направлена на сохранение памятников и создание более благоприятной среды обитания людей.

Троице-Сергиева лавра была основана в XIV веке Сергием Радонежским. Она является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры, отмечает «Вести».

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