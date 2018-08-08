Город Оренбург насквозь провонял резким запахом сероводорода

Жители Оренбурга на протяжении нескольких дней жалуются на едкий запах сероводорода.

Большая часть обращений пришлась на жителей центрального района города.

Аварийные и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Первоначально предположительным источником запаха считались очистные сооружения «Росводоканал Оренбург», который, в свою очередь, опроверг обвинения в загрязнении воздуха, отмечает «Федерал Пресс».

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