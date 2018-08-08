Город Оренбург насквозь провонял резким запахом сероводорода
Жители Оренбурга на протяжении нескольких дней жалуются на едкий запах сероводорода.
Большая часть обращений пришлась на жителей центрального района города.
Аварийные и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.
Первоначально предположительным источником запаха считались очистные сооружения «Росводоканал Оренбург», который, в свою очередь, опроверг обвинения в загрязнении воздуха, отмечает «Федерал Пресс».
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