Горняки поддерживают предложение Минэнерго РФ по модернизации шахт

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что властям нужно модернизировать опасные угольные шахты, а не ликвидировать их.

Об этом сообщает издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на СМИ.

Согласно отчету, затраты на ликвидацию 20 опасных шахт составят 53,7 миллиарда рублей, тогда как модернизация систем их безопасности, по подсчётам Минэнерго, - только 23,1 миллиарда рублей. После модернизации количество опасных шахт должно снизиться до пяти.

По словам заместителя председателя профсоюза работников угольной промышленности России Рубена Бадалова, такое предложение очень разумно.

- Мы согласны, поскольку сами предлагаем поступить так же. Прежде всего потому, что потенциально опасны все шахты. Но скажу вам как горный инженер: безопасно добывать уголь можно и нужно, - сказал Бадалов.

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