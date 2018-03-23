Горнолыжные курорты Сочи засыпало песком Сахары

На юге России вместе с дождем и снегом неожиданно выпал песок, который частично засыпал горнолыжные курорты Сочи.

Отмечается, что курорты «Газпром» и «Роза Хутор» работают в штатном режиме.

Лыжники и сноубордисты указывают, что от большого количества пыли снег стал очень пористым и тяжелым, а также забивается в нос.

По словам синоптиков, песчинки принесло из Сахары воздушными массами, но ничего опасного для людей и природы в этом нет, передает ТАСС.