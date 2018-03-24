На горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии лавина погребла парковку

В высокогорной зоне Приэльбрусья лавина накрыла парковку возле поляны Азау. Под снегом оказались погребены 15 автомобилей.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел 24 марта утром. Снежная лавина погребла под собой машины на парковке около поляны Азау, где приезжающие на горнолыжный курорт туристы оставляют свои машины.

Никто из людей не пострадал, передает «Российская газета». На месте происшествия работают спасатели. Часть авто уже удалось раскопать.