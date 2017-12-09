Горнолыжники из России примут участие в Играх-2018 в Пхенчхане

Российские горнолыжники заявили о намерении участвовать в Олимпийских играх-2018, который пройдут в Южной Корее. Они выступят под нейтральным флагом.

Решение было принято членами бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, сообщает ТАСС.

5 декабря Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России и главу ОКР Александра Жукова за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого россияне лишились возможности выступать в Пхенчхане под национальным флагом, передает агентство «URA.RU».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что власти не станут препятствовать участию россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом.