Мэр Горловки сообщил о смерти второго пассажира обстрелянного ВСУ автобуса
Еще один пассажир автобуса, обстрелянного Вооруженными силами Украины на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
- Один пассажир автобуса был застрелен украинскими военными, еще один скончался на месте от сердечного приступа. Двое получили ранения, — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.
В оперативном командовании ДНР добавили, что сразу после расстрела автобуса киевские силовики открыли минометный огонь по позициям сил республики, провоцируя на ответные действия.
Ранее сообщалось, что в среду утром украинские военные подразделения открыли огонь по автобусу с мирными жителями на контрольно-пропускном пункте «Майорское» под Горловкой. Стрельба велась из автоматического оружия.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии