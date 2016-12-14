Мэр Горловки сообщил о смерти второго пассажира обстрелянного ВСУ автобуса

Еще один пассажир автобуса, обстрелянного Вооруженными силами Украины на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

- Один пассажир автобуса был застрелен украинскими военными, еще один скончался на месте от сердечного приступа. Двое получили ранения, — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

В оперативном командовании ДНР добавили, что сразу после расстрела автобуса киевские силовики открыли минометный огонь по позициям сил республики, провоцируя на ответные действия.

Ранее сообщалось, что в среду утром украинские военные подразделения открыли огонь по автобусу с мирными жителями на контрольно-пропускном пункте «Майорское» под Горловкой. Стрельба велась из автоматического оружия.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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