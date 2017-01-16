В Горловке в результате ночного обстрела со стороны ВСУ повреждены семь домов

В результате ночного массированного минометного обстрела Вооруженными силами Украины Горловки и ее окраин повреждения получили семь жилых домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы местной администрации Иван Приходько.

- Семь домов повреждено в пригородах Горловки за ночь. Разрушения зафиксированы по улицам Черникова 28, 30, Славянская 9, 13, Полетаева 106, Багрицкого 5, Железнодорожников 33, — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в результате минометного обстрела в горловском поселке Доломитное ранение получил ребенок. Инцидент произошел по улице Железнодорожников, 33.

Под обстрел попал и город Ясиноватая. По информации исполняющего обязанности главы местной администрации Олега Моргуна, снаряд разорвался на территории школы в селе Яковлевка.

- Яковлевская школа пострадала около 22:00. Приземление было на спортивную площадку, 28 учеников не пошли в школу. В селе повреждена линия электропередачи, в результате чего 350 жителей села остались без электричества, — отметил собеседник агентства.