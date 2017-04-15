Горбачев заявил о приближении холодной войны

Президент СССР Михаил Горбачев заявил о приближении новой холодной войны.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild: «Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо».

Он отметил, что в настоящее время существует много конфликтов между крупными странами и войска НАТО «стоят нос к носу» с Россией.

О признаках холодной войны недавно вспомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном.

Руководитель Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриаль заявил, что термин «холодная война» не применим к современным взаимоотношениям между государствами. По его мнению, Россия и Запад пытаются восстановить искренний диалог, рассказывает «Коммерсант.ru».