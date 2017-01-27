Горбачев советует Путину и Трампу заключить договор о недопущении ядерной войны

Политический диалог между Москвой и Вашингтоном должен возобновиться, и главным шагом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать резолюция Совбеза ООН о недопущении ядерной войны. Такое мнение высказал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

«Сегодня нет проблемы актуальнее, чем милитаризация политики и новая гонка вооружения. Высший приоритет должен состоять в том, чтобы остановить эту гонку, — цитирует РИА «Новости» текст стать Горбачева в журнале Time.

«Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие», — полагает бывший президент СССР.

Горбачев считает, что свести диалог между двумя супердержавами только к борьбе с терроризмом недостаточно, поскольку есть не менее важные проблемы - предотвращение войны, сворачивание гонки вооружений и сокращение арсенала оружия.

«Я призываю членов СБ ООН сделать первый шаг. В частности, я предлагаю провести встречу СБ на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой утверждается, что ядерная война неприемлема и никогда не должна вестись», — заявил экс-президент СССР.

«Я считаю, что инициатива по принятию такой резолюции должна идти от Дональда Трампа и Владимира Путина – президентов двух наций, которым принадлежит 90 процентов ядерного арсенала мира, которые несут особую ответственность», — заключил Горбачев.

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