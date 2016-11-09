Горбачев перенес операцию на сердце и пока находится в московской больнице
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев перенес операцию на сердце и в настоящее время проходит период реабилитации в одной из московских клиник.
85-летнему главному идеологу перестройки хирурги установили кардиостимулятор, его состояние медики оценивают как стабильное. Горбачева должны выписать через несколько дней.
- Я сейчас в больнице, операция только 30 минут как закончилась, — цитируют Горбачева «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».
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