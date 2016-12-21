Горбачев «с чистой совестью» признал часть своей вины за развал СССР

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в своей статье, опубликованной в электронной версии «Российской газеты», признал, что часть вины за развал Советского Союза лежит на нем, но при этом заметил, что его совесть чиста.

Горбачев заметил, что республики требовали суверенитета, самостоятельности, и сопротивляться этому было бессмысленно.

«С запозданием, но мы пошли именно по этому пути. Если бы все участники этого процесса проявили ответственность, то, я уверен, он дал бы результат: у нас были бы сильные, действительно суверенные республики и сильный, эффективный центр, действующий в их общих интересах. Но решить эту задачу мы не смогли. Я не снимаю с себя свою долю ответственности. Но моя совесть чиста», — написал бывший глава бывшего государства.

По словам Горбачева, руководство России сыграло решающую роль в развале великой державы, у всех остальных республик СССР не было ни сил, ни возможностей справиться с такой задачей.

«Не могу не сказать о роли тогдашнего российского руководства. Начиная с принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году и вплоть до решения Верховного Совета утвердить Беловежское соглашение в декабре 1991 года, оно занимало в целом деструктивную позицию. Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз», — пишет Горбачев.

Бывший президент заметил также, что ситуацию можно было спасти даже после августовского путча, но он категорически отказался от возможности применения силовых методов для спасения СССР.

«Политические средства, методы убеждения были исчерпаны. Надо ли было после этого применить силовые средства? В последние годы этот вопрос задают все чаще. Как и тогда, сегодня я убежден: этого делать было нельзя. Это пахло пожаром в большом доме, проще говоря — войной. На такой риск в стране, перегруженной проблемами, конфликтами, оружием, нельзя было идти», — заявил Горбачев.