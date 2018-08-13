В горах Таджикистана ищут вертолет с российскими альпинистами

К предполагаемому месту аварии вертолета Ми-8 в горах Таджикистана спасатели направили три вертолета помощи.

Сотрудники посольства России в Душанбе выясняют обстоятельства инцидента.

Отмечается, что среди упавших в вертолете альпинистов могут находиться несколько россиян – из Москвы, Воронежа, Кирова.

По некоторым данным, в группе, состоящей из 13 человек, также граждане Испании и Беларуси.

Вторые сутки в горах сложнейшие метеоусловия – сильный ветер и практически нулевая видимость. Плохая погода не позволяет с воздуха вплотную подойти к склону, передает «ТВЦ».

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