В горах Таджикистана ищут вертолет с российскими альпинистами
К предполагаемому месту аварии вертолета Ми-8 в горах Таджикистана спасатели направили три вертолета помощи.
Сотрудники посольства России в Душанбе выясняют обстоятельства инцидента.
Отмечается, что среди упавших в вертолете альпинистов могут находиться несколько россиян – из Москвы, Воронежа, Кирова.
По некоторым данным, в группе, состоящей из 13 человек, также граждане Испании и Беларуси.
Вторые сутки в горах сложнейшие метеоусловия – сильный ветер и практически нулевая видимость. Плохая погода не позволяет с воздуха вплотную подойти к склону, передает «ТВЦ».
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