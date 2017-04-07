Google запускает сервис проверки новостной информации

Проверить достоверность сведений из мировых новостей теперь сможет любой пользователь интернета благодаря новому сервису «Проверка фактов» от компании Google.

Новая опция позволит читателям критически оценивать информацию и не доверять «ложным новостям», сообщает ТАСС.

В дальнейшем появится и дополнительная функция – под каждой новостью появится надпись, которая будет делить новости по трем категориям: «правда», «неправда», «полуправда».

Маркировка появится в случае, если сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами.